Sp.a is in district klaar met huiswerk 14 juli 2018

Meerderheidspartij sp.a heeft haar huiswerk klaar voor de Merksemse districtslijst in oktober. Vijf van de eerste tien plaatsen gaan naar jongeren. De lijst trekken, doen ze niet: bovenaan staat uittredend schepen Gilbert Verstraelen (61).





Het kartel sp.a/Groen is in Merksem begraven. De socialisten hebben 22 van de 25 plaatsen ingevuld, drie plekjes blijven openstaan voor verruimingskandidaten. In de top 3 is voor ervaring gekozen. Gilbert Verstraelen wordt op 2 en 3 geflankeerd door lokaal voorzitster Dominique Kums en uittredend raadslid Mostafa Nassali. Met Rick Jimenez staat een pas 18-jarige kandidaat op de lijst. Acht kandidaten zijn van vreemde origine. Antwerpse gemeenteraadsleden Fatma Akbas en Greet Van Gool vormen een vrouwelijk lijstduwersduo. (PHT)