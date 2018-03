Schipper sterft bij inbraak: 20 jaar geëist PARKET VRAAGT MAXIMUMSTRAF NA HARTFALEN BIJ BRUTALE OVERVAL JONATHAN BERNAERTS

27 maart 2018

02u41 0 Merksem De vijf gangsters die Leonard Govaert (62) uit Merksem in zijn woning vastbonden en beroofden, riskeren 20 jaar cel. De eenzame schipper stierf aan hartfalen. Voor de poetsvrouw die de bende tipte, werd 10 jaar cel geëist.

"Een vereenzaamde, stille en teruggetrokken man." Zo werd de gepensioneerde binnenschipper Leonard Govaert (62) door de bewoners van de Jos De Swertsstraat in Merksem omschreven. Een vrouw of kinderen had hij niet. De weinige sociale contacten die hij had, waren die met zijn poetshulp Kristina M. Dat uitgerekend de dame die hij zó vertrouwde hem - ongewild - het graf in zou helpen, had de arme man nooit durven denken.





Kristina M. is de spil in het tragische dossier. De vrouw had cafébaas Gevorg H. (31) verteld dat Govaert in zijn woning grote sommen geld verborgen hield. H., die wel wat extra zakgeld kon gebruiken, ging daarop op zoek naar vier zware jongens - een hen is een gevierd Russisch worstelaar - die wilden helpen om de woning van Govaert te plunderen.





De diefstal stond gepland in de nacht van 5 op 6 april 2016. Govaert werd aan zijn woning opgewacht door de cafébaas en vier andere bendeleden.





Vastgebonden

De mannen sleurden het slachtoffer naar binnen, bonden hem met tape vast en doorzochten zijn woning. Grote geldsommen vonden de gangsters niet, dus stelden ze zich tevreden met een televisie en enkele telefoons en tablets. Govaert - een diabeet met een zwak hart - overleed tijdens of kort na de feiten aan een hartstilstand.





Geen roofmoord

Via Kristina M. kregen de speurders de andere verdachten in beeld. De poetshulp had wel heel wat sms'en van Gevorg H. uit haar gsm verwijderd. Het onderzoek kwam pas echt in een stroomversnelling toen een gestolen gsm van het slachtoffer weer in gebruik werd genomen door Ruslan S. (35). De speurders hoorden zijn echtgenote zeggen dat hij bij de overval betrokken was. Via S. konden de vier andere uitvoerders geïdentificeerd worden.





Het Antwerpse parket wilde de verdachten eerst voor roofmoord vervolgen. Maar omdat niet werd aangetoond dat Govaert eerst werd vermoord en vervolgens beroofd, luidt de aanklacht: 'diefstal met geweld, met de dood tot gevolg maar zonder het oogmerk te doden'. Wel werden een hele rits verzwarende omstandigheden weerhouden, waardoor procureur Stéphanie Chomé toch forse straffen kon eisen. Voor de vijf overvallers werd de maximumstraf van 20 jaar cel geëist. De poetsvrouw riskeert 10 jaar.





"De beklaagden brutaliseerden een oudere man met een zwak hart en boden geen hulp nadat hij onwel was geworden", sprak Chomé. "Bovendien gingen ze met aan de haal met een schamele buit. Schijnbaar is een mensenleven hen niets waard?"





De zus van Govaert (zijn enige familielid) eist 5.000 euro schadevergoeding. Advocate Sarah Loos: "Volgens de wetsdokter was het hartfalen te wijten aan stress. Zij die bij de overval op Govaert betrokken waren, hebben dus ook zijn dood op hun geweten."





De zaak wordt op 9 april voortgezet.