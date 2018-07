Schaal Sels zoekt seingevers 12 juli 2018

Voor de 93ste editie van de wielerwedstrijd Schaal Sels is de organisatie nog op zoek naar seingevers. De wedstrijd gaat door op zondag 2 september. Die dag vindt ook het Gordelfestival plaats waardoor heel wat seingevers richting de groene rand van Brussel trekken. De organisatie heeft tussen de 200 en 205 seingevers nodig om de Schaal Sels in veilige banen te leiden. Iedereen boven de achttien jaar kan zich aanmelden, een opleiding is niet nodig in België. (ADA)





Geïnteresseerden kunnen een mail sturen naar secretariaat@schaalsels.be