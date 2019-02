Runcvoortpark wordt speelparadijs tijdens Buitenspeeldag ADA

20 februari 2019

13u15 0

Het Runcvoortpark in Merksem verandert op 24 april in een buitenspeelparadijs voor kinderen. Met de buitenspeeldag wil de Jeugddienst van Merksem elk Merksems kind de kans geven een namiddag flink buiten te ravotten. Er zullen verschillende activiteiten aanwezig zijn voor alle leeftijden. Van een ballenbad en springkastelen voor de allerkleinsten, over knotsgekke opblaasattracties en sportinitiaties tot een heuse buitenspeeldagbar. De activiteiten vinden plaats van 14 tot 17 uur en zijn allemaal gratis.