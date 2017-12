Roemeen spoorloos 02u24 0 Sander Bral

Politie en parket zijn op zoek naar Ionut-Lili Grosu. De 29-jarige man van Roemeense origine is al vermist sinds zondag 17 december. Hij is voor het laatst gezien rond kwart voor zes 's ochtends in het politiebureau aan de Noorderlaan. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Grosu is ongeveer 1m75 lang en normaal gebouwd, hij heeft kastanjebruin haar en bruine ogen. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een vest met witte kleur bovenaan en blauwpaarse kleur onderaan. Hij droeg ook een jeans en sportschoenen. Wie meer weet, kan terecht op het nummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu. (BSB)