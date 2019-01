Recensie: ‘t Voorhuys in Merksem Samira El Oiamari

15 januari 2019

12u15 0 Merksem Op een koude winteravond is ’t Voorhuys hét restaurant om naartoe te gaan. De huiselijke sfeer zorgt ervoor dat je ongedwongen kan genieten van de gezelligheid en van het eten.

’t Voorhuys is een publiekstrekker in Merksem waar je terecht kan om te ontbijten, iets te drinken, een klein hapje te eten en zelfs te dineren. Ik ben met mijn gezelschap gaan dineren en ik moet zeggen dat ik zeer tevreden ben.

Zowel op de bediening als pop het comfort heb ik niets aan te merken. Wij kregen een grote tafel met ruime stoelen aan de linkerzijde van het restaurant, waar nog kerstlichtjes hingen. Het is misschien wel eens tijd om de lichtjes weg te doen, aangezien er al een Valentijnsmenu wordt voorgesteld. Maar naar dat laatste kijk ik niet. Wat mijn aandacht trekt, is het driegangenmenu van januari. Je hebt verschillende keuzes uit voor-, hoofd- en nagerechten. Na een lange tijd twijfelen, koos ik uiteindelijk voor de kaaskrokketten op een slaatje als voorgerecht, kabeljauwfilet op een bedje van prei als hoofdgerecht en crème brûlée als dessert.

Van mijn voorgerecht heb ik enorm genoten. Niet alleen de kaaskrokketten, maar ook de afwerking met parmezaan maakte het net iets lekkerder. Verder was het slaatje een perfecte aanvulling. Het was niet te veel en zeker ook niet te weinig. Daarnaast werd de kabeljauwfilet uitstekend bereid en ook prima gekruid. Met de prei en aardappelpuree klopte het plaatje volledig. Ook van het dessert heb ik kunnen genieten. De crème brûlée was heel lekker, maar helaas wat te veel. Daarnaast vond ik het ook wel jammer dat het dessert koud was. Geef mij maar warme crème brûlée.

Onze score

Eten: 8,5/10

Bediening: 8/10

Comfort: 9/10

Praktisch:

Ontbijt: 16,95 euro – 19,95 euro

Brasserie: 5,10 euro – 21,50 euro

Voorgerechten: 9,80 euro – 13,80 euro

Hoofdgerechten: 23,50 euro – 27,50 euro

Nagerechten: 6,85 euro – 11 euro

Menu’s: 37,95 euro – 43,55 euro

Locatie en uren:

Bredabaan 823, 2170 Merksem

dinsdag 10:30–00:00

woensdag 10:30–00:00

donderdag 10:30–01:00

vrijdag 10:30–01:00

zaterdag 10:30–01:00

zondag 09:30–23:00

maandag 10:30–00:00

http://www.hetvoorhuys.be/