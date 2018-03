Rampoefening in wijk Rietschoorvelden 21 maart 2018

In de wijk Rietschoorvelden wordt donderdagvoormiddag 22 maart een gemeentelijke rampenoefening gehouden. Het noodplan voor wateroverlast wordt getest. De hulpdiensten zullen testen hoe ze extra pompcapaciteit kunnen voorzien wanneer plotse regenval gepaard gaat met een onvoorziene uitval van de pompen van Aquafin. Die dag zal er heel wat activiteit zijn van hulpdiensten die af en aan rijden. De hulpdiensten benadrukken dat het om een oefening gaat en dat er dus geen reden is voor paniek. De Antwerpse hulpdiensten doen regelmatig oefeningen. Dankzij die oefeningen verloopt de hulpverlening bij een echte ramp vlotter. Het reële risico dat zo'n situatie zich voordoet is zeer klein. Na de watersnood in 1998 werd de volledige pompinstallatie van Aquafin vernieuwd. Deze heeft voldoende capaciteit om hevige regenval te slikken. (ADA)