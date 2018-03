Rampenoefening in Rietschoorvelden 22 maart 2018

De hulpdiensten testen vandaag het noodplan voor wateroverlast. De rampenoefening vindt plaats in de voormiddag in de wijk Rietschoorvelden. Tijdens de oefening testen de hulpdiensten hoe ze extra pompcapaciteit kunnen voorzien wanneer plotse regenval gepaard gaat met onvoorziene uitval van de pompen van Aquafin. Op deze dag zal er heel wat beweging zijn in de wijk. Er zullen brandweer- en pompwagens rondrijden. Er worden ook leidingen en zandzakjes gelegd. Er is geen echt incident aan de gang en de buurt moet uiteraard niet evacueren. (NBA)