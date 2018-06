Pop-upbibliotheek in Boekenbergpark 29 juni 2018

Het Boekenbergpark doet deze zomer zijn naam alle eer aan. Bib Arena en @The Park installeren er van 16 tot 27 juli, telkens van 12 tot 17 uur, in de 'Chinese Pagode' een heuse pop-upbibliotheek. Onderweg naar de zwemvijver nog een spannend boek meepakken? Of op het terras van @The Park lekker lui een krant of tijdschrift lezen? Voortaan kan het allemaal. De bib is gratis met de A-kaart. (NBA)