Politie klist gevluchte cannabisdealer bij hem thuis 25 mei 2018

03u01 0

Het wijkonderzoeksteam regio Noord van de lokale politie van Antwerpen heeft woensdagavond ter hoogte van de Lambrechtshoekenlaan in Merksem een drugsdealer kunnen klissen.





De politie kon de twintigjarige verdachte op heterdaad betrappen terwijl hij cannabis verkocht. Hij probeerde nog te vluchten om aan de controle te ontkomen, maar omdat de politie-inspecteurs hem herkenden van eerdere feiten, konden ze hem thuis aantreffen. De verdachte werd gevonden in zijn garage, waar ook zijn drugsvoorraad werd aangetroffen. Er zijn 210 gram cannabis, twee gsm's en een precisieweegschaal in beslag genomen.





De man werd gearresteerd en voorgeleid. (BSB)