Poëziewandeling in gemeentepark Roosendael 26 januari 2018

Vanaf maandag 29 januari kan je het gemeentepark Roosendael de poëziewandeling maken. Het district lanceerde enkele maanden geleden een oproep om een gedicht te schrijven of een foto te maken bij het thema 'vrij'. Uit de vele inzendingen selecteerde een jury 52 gedichten en evenveel foto's. De geselcteerde inzendingen kan je ontdekken tijdens de wandeling die vrij te maken is.





De inzendingen worden ook gebundeld in een weekkalender voor 2018.





De kalenders zijn vanaf maandag 29 januari gratis verkrijgbaar aan de infobalie van het districtshuis, het cultuurcentrum en in bibliotheek Park. De voorraad is beperkt. (ADA)