Poëzie in park Roosendael 23 januari 2018

In Merksem wordt volgende week een nieuwe poëzieroute in gebruik genomen. Uit honderden poëtische inzendingen werden er 52 gedichten en foto's gekozen die samen worden uitgestald in het gemeentepark Roosendael. De route zal er zichtbaar zijn tot en met 18 februari maar zal ook gebundeld worden in een weekkalender voor 2018. Die zal vanaf maandag ook gratis te krijgen zijn aan de infobalie van het districtshuis, het cultuurcentrum en in bibliotheek Park. (NBA)