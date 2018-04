Poetsvrouw ontkent tipgeefster voor moord te zijn 10 april 2018

02u49 0 Merksem Poetsvrouw Kristina M. zegt niets te maken te hebben met de moordende overval op binnenschipper Leonard Govaert (62) in Merksem. De alleenstaande man was op 7 april 2016 overvallen. Zijn huis was doorzocht en leeggeroofd.

Volgens de wetsdokter overleed Govaert door een hartstilstand, veroorzaakt door de stress van de feiten. De procureur vorderde 20 jaar cel tegen vijf mannen die de overval uitvoerden. Volgens de speurders kwam de tip van poetsvrouw Kristina M. die vertelde dat bij Govaert mogelijk wel 100.000 euro cash geld te rapen viel.





Haar advocaat bepleitte dat de vrouw, die tien jaar cel riskeert, geen tipgever was, maar dat ze misschien wel indiscreet is geweest over het feit dat de binnenschipper haar poetswerk cash uitbetaalde. De advocaat vroeg de vrijspraak. Dat deed ook de advocaat van de Armeense cafébaas Gevorg H., voor wie de poetsvrouw nog had gewerkt en die de overvallers zou hebben geronseld.





De rechtbank doet uitspraak op 24 april. (PLA)