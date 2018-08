Parkeerverbod van kracht op parcours Schaal Sels 24 augustus 2018

Door de wielerwedstrijd Schaal Sels zullen heel wat straten in Merksem parkeervrij gemaakt worden. Een aantal verbodsborden werden ondertussen geplaatst. In de meeste gevallen is dit verbod slechts geldig vanaf 18 uur van 25 augustus tot en met zondag 26 augustus. Alleen de Broeder Frederikstraat is een uitzondering. Hier mag je niet parkeren van 24 augustus tot en met 27 augustus. Daarnaast is er ook ee wijziging in het parcours. De wielerwedstrijd rijdt niet langer door de Minister Delbekelaan rijden, maar via de Frans de l'Arbrelaan. Een lijst met alle straten waar een parkeerverbod geldt, vind je op de website van het district Merksem. (ADA)