Oppositie wil dat districtsschepenen Merksem hun auto thuislaten, districtsburgemeester niet onder indruk: “Wat een kleinburgerlijk gedoe, hoe triestig” philippe truyts

28 februari 2019

13u22 0 Merksem Oppositiepartijen Open Vld en Groen vragen vanavond op de districtsraad van Merksem dat de lokale schepenen hun voorbehouden parkeerplaatsen voor het districtshuis opgeven. “Zo geef je een duidelijk signaal aan de Merksemnaren dat je als beleidsmaker je steentje bijdraagt aan de modal shift: minder auto, meer fiets en openbaar vervoer. En je helpt de omliggende buurt die lijdt onder een hoge parkeerdruk”, zegt districtsraadslid Bavo De Mol (Open Vld).

Groen en Open Vld viseren niet het stads- of districtspersoneel dat voor zijn werkzaamheden is aangewezen op een dienstwagen. De Mol: “Districtsschepenen wonen echter hooguit enkele kilometers van het districtshuis. Trajecten die je met de fiets, te voet of met bus of tram kan afleggen.” Hij verwijst ook naar de actie tégen de gereserveerde parkeerplaatsen van JongCD&V tijdens de verkiezingscampagne. CD&V bestuurt nu mee.”

Het college is niet van plan om in te gaan op de vraag van de oppositie. Lokaal burgemeester Luc Bungeneers (N-VA): “Wat een kleinburgerlijk gedoe, hoe triestig. De Mol is een liberaal en toch meent hij me te moeten vertellen hoe ik me moet verplaatsen. Kijk: ik moet regelmatig binnen en buiten het districtshuis, bijvoorbeeld om jubilarissen te bezoeken. Zie je me bij regenweer al met de fiets doornat aankomen? Mag ik er ook op wijzen dat ik destijds als Antwerps schepen steeds met mijn eigen auto reed? Een chauffeur had ik niet.”