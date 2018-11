Opnieuw 15 jaar cel voor fatale overval op binnenschipper

BJS

30 november 2018

15u15 0

Ruslan A. (32) is door het Antwerpse hof van beroep veroordeeld tot vijftien jaar cel voor een brutale overval die fataal afliep voor binnenschipper Leonard Govaert (62) uit Merksem. Daarmee krijgt hij dezelfde straf als in eerste aanleg.

Leonard Govaert werd op 7 april 2016 dood aangetroffen in zijn woning aan de Jos De Swertstraat in Merksem. Het slachtoffer was gekneveld, het huis was overhoopgehaald en onder meer zijn tv, gsm, tablet en stereoketen waren verdwenen. De buurvrouw had in de nacht van 5 op 6 april geroep gehoord en had spullen horen vallen. Alles wees in de richting van een gewelddadige overval. Govaert was daar zo gestresseerd van geraakt dat zijn hart het begeven had.