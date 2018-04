Opfrisbeurt voor beschermd districtshuis 04 april 2018

02u48 0 Merksem Het districtshuis van Merksem ondergaat vanaf deze week een grondige opfrisbeurt. Eerst neemt men de buitenzijde onder handen, binnenkort volgen ook de loketten. In 2019 worden onder meer de inkomhal, trouwzaal, raadzaal en collegezaal gerestaureerd.

Het districtshuis vloeide uit de tekenpen van architecten Victor Golré en Jozef Frissen. Het gebouw dateert uit 1968, maar geniet wel de status van beschermd monument. Dat ligt vooral aan het interieur bedacht door architect Jan Van Puyenvelde, met houten en perkamenten wandbekleding én designmeubilair uit de jaren zestig. Het hele ontwerp van het districtshuis is afgestemd op de omgeving en de 17de-eeuwse Sint-Bartholomeuskerk. Het oude gemeentehuis werd in de Tweede Wereldoorlog vernield.





Het restauratiedossier is opgemaakt door Pat Heylen Architectenbureau en Architecten Beeck & Hermans. De aannemer start met de herstelling en de reiniging van de gevel en het aluminium van het oorspronkelijke schrijnwerk. Dubbel glas vervangt de oude ruiten, op het dak komt een duivenwering en ook de oude goten en aflopen worden vernieuwd.





Het districtshuis blijft toegankelijk tijdens de werken. Er zijn vanaf mei tijdelijke loketten aan de officiële inkom.





De stad en de Vlaamse overheid sloten vorig jaar een meerjarige subsidieovereenkomst af. Voor zes districtshuizen is 12,3 miljoen euro opzijgezet. Naast Merksem staan ook Borgerhout, Ekeren, Hoboken, Wilrijk én het Antwerpse districtshuis op het lijstje. Zo verhuist het district Antwerpen binnen enkele jaren naar zaal Harmonie. (PHT)