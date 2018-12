Nutskast zkt. ontwerper NBA

18 december 2018

15u39 0 Merksem Merksem gaat maar liefst 29 nutskasten op en rond het Sint-Franciscusplein en het Kroonplein opfleuren. Iedereen mag hiervoor een ontwerp indienen.

Nutskasten zijn echte grijze muizen in het straatbeeld. En ze zijn daarbij ook nog eens talrijk. Alle Merksemnaars en personen actief in een Merksemse vereniging die een origineel en creatief idee hebben, kunnen deelnemen. Dat kan een tekening zijn die wordt gescand, een digitaal vormgegeven bestand , een zelfgenomen foto, een illustratie enzovoort. Uiterlijk op 31 januari moeten de ontwerpen bezorgd worden digitaal via Wetransfer of met een USB-stick op het districtshuis. Er mogen maximaal vijf beelden binnengebracht worden per persoon. De jury kiest uit alle inzendingen de winnende ontwerpen en wijst toe welk ontwerp op welke nutskast wordt geplakt, rekening houdende met de technische specificaties en de omgeving waarin de nutskast moet passen. Een gespecialiseerde firma drukt de ontwerpen in juni 2019 op een speciale folie en brengt die aan op de nutskasten.