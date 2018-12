Nieuwjaarsreceptie voor Duchenne Parent Project Belgium NBA

14 december 2018

Om het oude jaar af te zwaaien en te klinken op een geslaagd nieuw jaar organiseert het district Merksem op zondag 16 december van 11 tot 14 uur een eindejaarsreceptie voor haar inwoners. Het feest vindt dit jaar plaats op het Sint-Franciscusplein. Bij alle Merksemnaars viel een uitnodiging voor de eindejaarsreceptie in de bus. Met het strookje aan de zijkant krijgen ze op 16 december twee traktaties per aanwezig gezinslid: pannenkoeken, frietjes, frisdrank, jenever of nog andere versnaperingen. De opbrengst van de extra consumpties die worden gekocht, schenkt het district aan Duchenne Parent Project Belgium. Duchenne spierdystrofie is een erfelijke spierziekte waarbij de spieren langzaamaan verzwakken en afbreken. Uiteindelijk is de ziekte fataal omdat de hartspier het begeeft. Alle praktische info over de eindejaarsreceptie staat ook op www.merksem.be.