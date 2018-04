Nieuwe wandeling toont lokaal erfgoed 19 april 2018

Het district Merksem lanceert op Erfgoeddag, zondag 22 april, de nieuwe wandeling 'Op stap met schippers en sterren'. Tijdens de wandeling van vier kilometer ontdekken de deelnemers oud en nieuw Merksems erfgoed onder begeleiding van een gids. Onderweg worden ze getrakteerd op allerlei belevenissen. Vanaf 23 april kunnen wandelaars de tocht zelfstandig ondernemen met behulp van de Antwerp Museum App. De wandeling start aan het districtshuis van Merksem en neemt de deelnemers mee langs de dokken en door verschillende parken tot aan het Hofke van Roosendael. Onderweg worden ze onder andere verrast door woordkunstenaars op een boot, kunnen ze als Joske Vermeulen op de foto en genieten ze van een theaterstukje in kasteel Bouckenborgh. De route is vanaf maandag 23 april raadpleegbaar via mobiel internet, of kan vanaf dan offline beschikbaar worden gemaakt via de app. (ADA)