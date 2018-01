Nieuwdreef verliest voorgoed buslijn 02u43 0

Het zal even slikken zijn voor de Merksemnaren die in en nabij de Nieuwdreef wonen. Woensdag haalde De Lijn zonder genade de bushokjes weg. De strijd voor de terugkeer van een buslijn is daarmee gestreden.





De CD&V-jongeren van Merksem spreken er schande over. "We hebben ervoor gevochten. Er was ons nog een evaluatiemoment in maart beloofd, maar we vangen dus bot. We moeten vaststellen dat de claim van het districtscollege dat ze konden wegen op het beleid, niets heeft uitgehaald."





Ook voor de Merksemse Seniorenraad is de beslissing van De Lijn een bittere pil. Zij vertelden vorig jaar in onze krant over de impact van het schrappen van bus 650 in de Nieuwdreef. "Je moet soms tot een kilometer stappen voor je aan een bushalte bent. Zo isoleer je oudere mensen." Districtsvoorzitter Luc Bungeneers (N-VA) betreurt de hele zaak. "Ik heb samen met het districtscollege alles gedaan voor een oplossing en lang gediscussieerd met De Lijn. Maar die is almachtig. De Lijn mijdt de woonwijken en kiest voor de hoofdassen. CD&V moet trouwens niet zo tegen ons roepen. Wat hebben die gasten al gepresteerd? Ik heb 185 miljoen euro geïnvesteerd. Nooit gezien in Merksem." (PHT)