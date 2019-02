Niemand onder invloed van alcohol of drugs bij controle Bredabaan Sander Bral

27 februari 2019

Het verkeerondersteuningsteam van de regio noord van de lokale politie voerde dinsdag een kleinschalige controle uit. Er werden veertig voertuigen gecontroleerd in een controlepost op de Bredabaan ter hoogte van de Borrewaterstraat. Niemand van hen reed onder invloed van drugs of alcohol. Eén bestuurder was geen houder van een rijbewijs en moest zijn weg te voet verderzetten. Een andere bestuurder reed in een voertuig met een ongeldig keuringsbewijs. Twee motorrijders droegen geen verplichte beschermkledij. Met een voorlopig rijbewijs op zak, ben je verplicht om de ‘L’ aan te brengen. Eén leerling-bestuurder deed dat niet en werd hiervoor bekeurd.