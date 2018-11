Neefje verzint ziekte om tante op te lichten: 12 maanden cel BJS

30 november 2018

Een vrouw van 74 uit Merksem is op schaamteloze wijze opgelicht door haar eigen neefje. Wesley V. (36) maakte zijn tante wijs dat hij aan een zeldzame bloedziekte leed en troggelde haar 70.500 euro af voor de behandeling. Hij krijgt 12 maanden cel en moet het geld terugbetalen

Wesley V. kampte met een cocaïneverslaving en zat voor 50.000 euro in de schulden. Hij zocht zijn tante op en vertelde haar dat hij aan een ernstige bloedziekte leed. “Hij zei tegen mijn cliënte dat de behandeling handenvol geld kostte”, vertelde Carlos Teurlinckx, de advocaat van het slachtoffer. “Wesley V. moest zogezegd wekelijks naar het ziekenhuis voor vers bloed. Kostprijs: minstens 500 euro per sessie. Hij maakte zijn tante ook wijs dat de mutualiteiten helemaal niet tussenbeide kwamen. Als mijn cliënte hem niet wilde helpen, zou hij een langzame, gruwelijke dood sterven, zei hij.”

De vrouw besloot dat ze haar ‘ziek’ neefje dan toch wilde helpen en schreef hem met de regelmaat van de klok geld over. Niet zomaar wat zakgeld. Volgens berekeningen maakte het slachtoffer in de periode tussen juni 2016 en januari 2017 liefst 70.500 euro over aan Wesley V. Haar huisdokter trok uiteindelijk aan de alarmbel. Toen het slachtoffer de betalingen stopzette en klacht indiende, verbrak haar neef het contact met haar.

Tijdens zijn verhoor bij de politie beweerde Wesley V. dat hij had voorgesteld om een leningsovereenkomst op te stellen, maar dat het slachtoffer hem gezegd zou hebben dat hij het geld cadeau kreeg. De rechtbank vond die uitleg ongeloofwaardig. De beklaagde liet verstek gaan op zijn proces.

Tijdens het onderzoek kwam ook de vader van Wesley V. (de broer van het slachtoffer) in het vizier van de speurders. De man zou toegegeven hebben dat hij op de hoogte was van de schenkingen aan zijn zoon. Dat hij er mee van had geprofiteerd, kon niet hard gemaakt worden. De man wordt dan ook niet vervolgd.