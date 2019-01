Motorrijder (37) gewond na klap tegen auto Sander Bral

08 januari 2019

Een 37-jarige motorrijder is dinsdagmiddag gewond geraakt nadat hij op een personenwagen knalde aan de Ringlaan in Merksem. De bestuurster van de wagen wilde net wegrijden uit een parkeerplek. De motorrijder kwam hard tegen de grond neer en zijn motorfiets vloog over de kop en kwam tegen een glasbak tot stilstand. De 37-jarige motard werd gewond naar het ziekenhuis vervoerd. De bestuurster van de wagen kwetste zich niet.