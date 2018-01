Moordzaak ligt stil na arrest Grondwettelijk Hof 02u43 0 Merksem Er is nog geen uitspraak in de zaak van Fadil B., die 30 jaar cel en 10 jaar terbeschikkingstelling riskeert voor moord, dubbele moordpoging en wederrechtelijke vrijheidsbeneming. De Antwerpse rechters willen eerst het standpunt van de partijen weten over het arrest van het Grondwettelijk Hof. De debatten worden daarom op 20 februari heropend.

De politie werd op 25 april 2012 rond 5.30 uur naar café Groenendaal geroepen, op het kruispunt van de Groenendaallaan met de Bredabaan in Merksem. Volgens de nog aanwezige klanten was een man er na een ruzie beginnen schieten en was hij daarna weggevlucht. De agenten troffen Sascha Ivkovic op de vloer aan, met een schotwonde in de maag. Hij stierf korte tijd later in het ziekenhuis.





Er vielen ook twee gewonden. Nebosja P. werd door twee kogels getroffen, maar overleefde de schietpartij, net zoals Bojan M., die door één projectiel geraakt werd.





Na de schietpartij liep Fadil B. naar buiten en hield hij de auto van Marcel S. tegen, die op weg was naar zijn werk. Hij bedreigde de man met het wapen en dwong hem naar Berchem te rijden, waarna hij zijn vlucht te voet verderzette. Uit het telefonie-onderzoek blijkt dat hij twee dagen na de feiten al in zijn thuisland Kosovo zat. Fadil B. is sindsdien spoorloos en laat verstek op zijn proces.





Maximumstraf

De moordzaak werd op 11 december in beraad genomen. Tien dagen later maakte het Grondwettelijk Hof echter brandhout van de assisenhervorming en sindsdien bestaat er discussie over wat nu de maximumstraf is voor gecorrectionaliseerde moorden. Twintig jaar? Veertig jaar? De rechtbank heropent daarom volgende maand de debatten, zodat de partijen daarover standpunt kunnen innemen. (BJS)