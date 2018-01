Moordenaar krijgt al zeker 4 jaar minder cel in beroep 02u31 0 repro VTT Dader Nesib Bejtusi en slachtoffer Irisleidi Tamayo. Merksem Voor het Antwerpse hof van beroep is het proces over de moord op Irisleidi Tamayo (26) begonnen. Nesib Bejtusi bracht zijn ex met 26 messteken om het leven in hun woning in de Eethuisstraat in Merksem. "Door het geknoei van onze wetgever kan ik nu slechts 20 jaar eisen", maakte advocaat-generaal Alexandra Van Kelst zich druk.

In eerste aanleg werd Nesib Bejtusi tot 24 jaar cel veroordeeld, maar het staat nu al vast dat hij in beroep een lichtere straf zal krijgen. Het Grondwettelijk Hof oordeelde op 21 december immers dat de hervorming van assisen ongrondwettelijk is. In die hervorming was ook opgenomen dat de correctionele rechtbank celstraffen tot 40 jaar kon uitspreken. Die bepaling werd eveneens vernietigd, waardoor de maximumstraf nu weer 20 jaar bedraagt. Goed nieuws voor Bejtusi, die zijn straf te zwaar vond. Nesib en Irisleidi hadden samen twee kinderen, maar ook de drie kinderen uit zijn vorig huwelijk woonden bij hen. Irisleidi had enkele weken voor de feiten een punt achter hun relatie gezet. Een beslissing die Nesib niet kon verkroppen.





Op 30 januari 2016 had Nesib gevraagd of Irisleidi de twee jongste kinderen kon komen ophalen. Ze reed daarop samen met haar moeder en diens partner naar Merksem. Hij ging mee naar binnen, maar werd door Nesib weggestuurd, omdat hij vijf minuutjes alleen wilde praten met Irisleidi.





Korte tijd later weerklonk gegil en kwam de oudste dochter van 14 in paniek naar buiten gelopen. "Papa is mama aan het vermoorden!", riep ze. Het slachtoffer werd uiteindelijk met 26 messteken in de garage neergestoken. De advocaten van Bejtusi betwistten het opzet om te doden. Ze vroegen het hof de feiten te herkwalificeren in opzettelijke slagen en verwondingen met ongewild de dood tot gevolg. Arrest op 1 februari. (BJS)