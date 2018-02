Moordenaar komt weg met 20 jaar cel 02 februari 2018

02u52 0 Merksem De 34-jarige Nesib Bejtusi die zijn ex-vriendin Irisleidi Tamayo voor de ogen van de kinderen ombracht met 26 messteken, heeft strafvermindering gekregen van het Antwerpse hof van beroep. Hij is veroordeeld tot 20 jaar cel, vier jaar minder dan hij in eerste aanleg had gekregen.

De moord gebeurde op 30 januari 2016. Nesib Bejtusi had zijn ex-vriendin Irisleidi gevraagd de kinderen te komen ophalen in hun woning aan de Eethuisstraat in Merksem. Irisleidi bracht haar moeder en haar vriend mee want zij wist hoe moeilijk haar ex-man het had met hun scheiding.





26 messteken

Nesib liet alleen Irisleidi binnen om even met haar te kunnen praten. Kort erna kwam de veertienjarige dochter naar buiten gelopen: "Papa is mama aan het vermoorden." De jonge vrouw was in de garage met 26 messteken om het leven gebracht.





Volgens het hof van beroep zijn de getuigenissen van de kinderen doorslaggevend. Zij vertelden aan de politie hoe hun papa alles op voorhand had gepland. Net voor de aankomst van Irisleidi gaf hij zijn gsm, zijn huissleutels en een enveloppe met 3.600 euro aan zijn kinderen en nam afscheid. Hij zou een lange tijd wegblijven maar terugkomen als zij groot waren.





Vier jaar minder

Voor het hof van beroep is het duidelijk dat het om moord gaat. De man had zijn daad vooraf duidelijk gepland.





Ook de rechtbank in eerste aanleg volgde die redenering. Alleen plakte die rechtbank daar een straf van 24 jaar op. Het hof van beroep verminderde de straf gisteren tot 20 jaar. Waarom Nesib Bejtusi die strafvermindering verdiende, dat legde het hof niet uit in zijn vonnis.





Advocaat Kris Luyckx die de familie van de vermoorde Irisleidi Tamayo verdedigde, was dan ook behoorlijk ontstemd.





"Moordenaar Nesib Bejtusi heeft die lagere straf cadeau gekregen dankzij het knoeiwerk van de wetgever. Voor de familie is dit wel een kaakslag." (PLA)