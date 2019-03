Miss Tattoo 2018 is boos: “Ik raad niemand aan deel te nemen aan de wedstrijd” Toon Verheijen

04 maart 2019

11u27 0 Merksem Iris L’Or werd vorig jaar Miss Tattoo, maar een jaar later houdt ze aan de verkiezing alleen maar een wrange nasmaak over. Van de beloofde promotie door de organisatie kwam volgens haar nauwelijks iets in huis. “Ik zou niemand aanraden om deel te nemen aan de wedstrijd.” De organisatie zelf was voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.

Iris L’Or besloot in 2018 deel te nemen aan de verkiezing van Miss en Mister Tattoo 2018. “Het leek me wel leuk en ook een manier om nieuwe mensen te leren kennen. En uiteraard hoopte ik zo ook wat extra reclame te kunnen maken voor mijn bands Hard Candy en Cygnus Atratus. De communicatie liep wel wat stroef omdat de organisatie Franstalig is, maar omdat ik tweetalig ben lukte het wel en tolkte ik ook voor de andere meisjes.” Maar al snel doken de eerste problemen op. “In het contract stonden uiteraard enkele voorwaarden. Plots moesten we een extra borg storten van 100 euro zodat we zeker onze kat niet zouden sturen naar de halve finale. We moesten ook een hele reeks kaarten verkopen en anders zouden we de borg niet terugkrijgen. Maar langs andere kant werden ons ook shoots, catwalks en promotie beloofd.”

Dolfijnen

Dan was er ook de ‘reis’ nar Miami. “Het ticket en het verblijf is ons wel betaald, maar voor eten en drinken moesten we zelf zorgen. Plots moesten we ook 300 euro ophoesten voor twee uitstappen die ze met ons zouden gaan doen: naar een alligatorpark en zwemmen tussen de dolfijnen. Maar als je de kosten voor die twee trips optelde, kwam je lang niet aan de 300 euro. Toen ik in naam van de andere kandidaten de organisatie daarop aanspraak, was ik plots de arrogante. Tijdens een shoot in graffitipark – waar normaal geen beelden mochten gemaakt worden – kregen we problemen met de security. Opnieuw moest ik tolken, maar plots kreeg ik daarna het verwijt dat ik dingen verzonnen zou hebben of verkeerd vertaald had. Die uitstap met de dolfijnen: we hebben niet eens met de beesten mogen zwemmen.”

Promotie

Uiteindelijk werd Iris wel verkozen als Miss Tattoo 2018. “Maar in het regeringsjaar heb ik eigenlijk zelf voor de promotie moeten zorgen. We hebben wel wat foto’s gekregen, maar bijvoorbeeld van de week in Miami: daar zijn amper twee filmpjes van gemaakt. Er zou veel materiaal mislukt zijn. Tja. Ik heb voor de organisatie vertalingen gedaan, optredens: nooit heb ik er iets voor teruggekregen. Mijn eigen Misspagina op facebook: daar ben ik ondertussen op geblokkeerd. En er zijn nog zoveel dingen als een niet correct sms-systeem bij het stemmen, het plots schrappen van ereplaatsen.. Achteraf gezien heb ik spijt dat ik heb meegedaan. Ik weet dat er altijd voorwaarden zijn aan een Missverkiezing, maar de organisatie is absoluut niet transparant geweest. IK wil potentiële kandidaten waarschuwen: doe het niet alsjeblieft. Als je graag bezig bent met tattoos, ga dan naar conventies. Daar kan je ook fijne mensen leren kennen.”

De organisatie heeft voorlopig nog niet gereageerd.