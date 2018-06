Minderjarigen schieten op tramdeur met katapult 18 juni 2018

02u37 0

Tram 6 richting Luchtbal is vrijdagnacht omstreeks 00.40 uur bekogeld met hoogstwaarschijnlijk een katapult. Niemand liep verwondingen op. De politie heeft drie verdachten gearresteerd.





Tram 6 stond op het kruispunt van de Groenendaallaan en de Lambrechtshoekenlaan richting Luchtbal toen de bestuurder en de nog enkele inzittenden werden opgeschrikt door een knal. "Bleek dat het veiligheidsglas van een van de deuren van de Albatrostram was geraakt door een projectiel", zegt Tom Van der Vreken van De Lijn. "Het glas was helemaal verbrijzeld, maar zat nog wel in het kader. De camerabeelden die gemaakt zijn, zijn overhandigd aan de politie voor het onderzoek."





Drie verdachten ingerekend

De politie kon dankzij de alertheid van een agent die op weg was naar huis kort na de feiten drie verdachten inrekenen. "Toen we de melding kregen zijn we met verschillende ploegen ter plaatse gegaan. Al snel bleek het geen kogelinslag te zijn, maar een inslag door een projectiel dat vermoedelijk is afgeschoten door een katapult. Een collega die op weg was naar huis had drie verdachte jongeren gezien. Toen ze op haar smartphone de meldingen bij de politie naging, legde ze meteen de link met de feiten en verwittigde onze ploegen. Zo hebben we ze kunnen inrekenen. Het gaat om twee minderjarigen en een meerderjarige."





(VTT)