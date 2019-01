Merksems bedrijf schenkt 274.500 liter drinkwater aan ontwikkelingslanden ADA

11 januari 2019

Cleaning Masters, de schoonmaakdivisie van de facilitaire dienstverlener Multi Masters Group, schonk de afgelopen jaren al 274.500 liter drinkwater aan het goede doel.



Het bedrijf Cleaning Masters met hoofdzetel in Merksem startte in 2015 een samenwerking met het goede doel Made Blue. Die boort naar grondwater in ontwikkelingslanden en helpt zo bij het verspreiden van drinkwater. De samenwerking tussen Cleaning Masters en het goede doel Made Blue verloopt via het i-team, producent van onder meer de i-mop-poetsmachine. “Voor elke liter water die wij gebruiken met een i-mop-poetsmachine zorgt zij dat er een liter proper water terechtkomt bij de bevolking van landen als Kenia, Ethiopië, Senegal en Bangladesh”, vertelt CEO Nicolas de Schutter. Aan de hand van het aantal i-mop-poetsmachines dat Cleaning Masters aankocht de afgelopen jaren, berekende Made Blue dat het bedrijf al 274.500 liter drinkwater aan het goede doel schonk.

“De samenwerking blijft gewoon doorlopen. Het geeft de werknemers van Cleaning Masters een goed gevoel te weten dat zij voor een goed doel poetsen. Zij zijn dan ook enorm gemotiveerd om de komende jaren dit mooie resultaat te overtreffen.”