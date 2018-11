Merksemenaars maken samen barokke wandtapijt NBA

16 november 2018

16u37 0 Merksem In Merksem zijn gelegenheidskunstenaars maanden bezig geweest aan een barokke wandtapijt, het resultaat is nu te zien in het districtshuis. Het project kadert in ‘Antwerpen Barok 2018. Rubens inspireert’.

Wie het barokke wandtapijt zoekt zal tijdelijk wel op de grond moeten kijken in plaats van naar de muur. “Voor de openingsvernissage hebben we het tapijt aan de ballustrade gehangen maar wegens veiligheidsredenen kon dat niet blijven hangen. De kunstenaar, Klaas Rommelaere, maakt nu een meer permanente constructie,” vertelt Emilie Legon. Het blijft wel een opvallend werk. Cultureel ontmoetingscentrum Merksemdok bracht gedurende 5 maanden een diverse groep Merksemnaars samen om samen met kunstenaar Klaas Rommelaere een groots barok wandtapijt te maken. Het is niet de eerste keer dat Rommelaere de Merksemnaar inspireert, zo maakte hij in 2014 nog de reus van Merksem, eveneens met vooral senioren uit het district. Cultureel Ontmoetingscentrum Merksemdok zag in hem de geknipte persoon om het stadsfestival ‘Antwerpen Barok 2018' tot leven te brengen via een creatief project dat mensen samenbrengt. De handwerkers kwamen wekelijks bij elkaar in kasteel Bouckenborgh en werkten zo maandenlang aan een barok wandtapijt. Dat bestaat uit vele diverse handwerktechnieken zoals borduursels, geknoopte, gehaakte en gebreide figuren. Rommelaere tekende soms een patroon op de stof om een richting aan te geven. Maar verder ging iedereen vrij aan de slag.

Aan het einde van het project werd van alle verschillende stukken één groot wandtapijt gemaakt dat nu anderhalve maand te bezichtigen is in het districtshuis van Merksem. Daarna verhuist het naar Bib Park te Merksem. In het voorjaar zal het ook in onder andere Atlas en Bibliotheek Permeke te bewonderen zijn.