Medeverdachte in moordzaak vrij onder voorwaarden 24 maart 2018

02u57 0 Merksem De raadkamer in Turnhout heeft gisteren de vrijlating bevolen van Hesdie M. uit Merksem. De man van Surinaamse afkomst werd in februari opgepakt samen met Miquel B. uit Essen. Beiden zouden betrokken zijn bij de moord op de Let Rolands Brakmanis in Grobbendonk eind september vorig jaar.

Hesdie M. en Miquel B. zouden volgens de speuders op 29 september naar een woning getrokken zijn aan de Oude Steenweg in Grobbendonk voor een drugsdeal. Daar werd het vuur geopend op Rolands Brakmanis. De Let overleed aan zijn verwondingen. Hesdie M. uit Merksem ontkent in alle toonaarden dat hij iets met de drugsmoord te maken heeft. Hij werd nu ook onder voorwaarden vrijgelaten. Hij mag onder meer geen contact hebben met medeverdachten. De 34-jarige Miquel B. uit Essen blijft nog wel zeker één maand achter de tralies. Hij zou de schutter zijn. Naast het moordonderzoek loopt er parallel een drugsonderzoek. Twee mannen uit Grobbendonk en een man uit Antwerpen zitten in de cel, onder wie de bewoner van het huis waar de moord gebeurde. In het drugsonderzoek zijn er nu twee bijkomende aanhoudingen van een Oekraïner (20) uit Herentals en een Nederlander (23) uit Olen. (VTT)