Man opzettelijk aangereden door wagen DRIE GEWONDEN BIJ MASSALE VECHTPARTIJ MET GLAS EN VUURWAPEN SANDER BRAL

09 juli 2018

02u46 0 Merksem Een 28-jarige man is in een groot straatgevecht lelijk toegetakeld met gebroken glas in Merksem. Nadat de politie zaterdagnacht tussenkwam in het gevecht, kreeg een van beide vechtersgroepen opeens versterking. Voor de ogen van de politie reed een toegesnelde wagen in op een betrokkene die zelf ook gearresteerd werd. Ook de 28-jarige gewonde en een derde persoon werden opgepakt.

Buurtbewoners van de Lambrechtshoekenlaan in Merksem ter hoogte van het kruispunt met de Graanstraat werden in de nacht van zaterdag op zondag uit hun slaap gewekt door een hels kabaal op straat. "Ik ben meteen gaan kijken wat er aan de hand was", zegt een buurtbewoner die liever anoniem blijft. "Op het kruispunt aan parkje Distelhoek zag ik hoe tientallen mannen elkaar een pak rammel aan het geven waren. Ik belde onmiddellijk de politie. Vooraleer die arriveerden gingen de aanvallers almaar driester te werk." Buurtbewoners zagen hoe de politie met een tiental combi's arriveerde om in te grijpen.





"Er kwam ook politie in burger ter plaatse om de groep uit elkaar te trekken", gaat de buurman verder. "De politie had de situatie vrij snel onder controle maar opeens kwamen er van alle kanten nieuwe wagens toegesneld. Eén auto reed in op een man die voordien al hard werd aangepakt. Hij kwam op de motorkap terecht terwijl de net gearriveerde vechtersbazen uit hun wagens sprongen en richting dezelfde man spurtten. Voor de politie de situatie terug onder controle had, kreeg die man nog enkele stampen te verduren. Een echte slachtpartij."





Verkeersdispuut

De politie onderzoekt de zaak. "Het is niet evident om dit incident te herconstrueren", verklaart Wouter Bruyns van de lokale politie Antwerpen. "De aanleiding van het gevecht zou een verkeersdispuut zijn maar onze teams kregen te maken met een heleboel tegenstrijdige verklaringen. Het incident begon tussen één uur en half twee wanneer inzittenden van twee voertuigen langs de kant van de straat het aan de stok kregen met elkaar. Daaruit ontstond een vechtpartij waarbij extra volk gelokt werd uit verschillende kanten. Er werden drie personen gearresteerd waaronder de 28-jarige, die met een ernstige hoofdwonde in het ziekenhuis is opgenomen. Hij werd met glas toegetakeld en raakte zwaargewond maar is buiten levensgevaar. Er is ook sprake van een 34-jarige betrokkene die opzettelijk werd aangereden maar die raakte voor alle duidelijkheid niet zwaargewond." Een derde persoon raakte nog lichtgewond. "Ik heb tijdens het gevecht ook duidelijk drie geweerschoten gehoor", zucht de buurman. "Mogelijk waren dat waarschuwingsschoten van de politie of wilden die mannen het slachtoffer bedreigen." De politie reageert dat er geen schot viel terwijl de politiediensten aanwezig waren. "Er is melding geweest van een vuurwapen en er is ook één kogelpatroon aangetroffen op de locatie. Het voertuig van de betrokkene die het vuurwapen getoond zou hebben, werd onderzocht maar er is geen wapen aangetroffen. Onze teams hebben hun wapens niet moeten gebruiken", benadrukt Bruyns.