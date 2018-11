Man komt onder vrachtwagen terecht: in levensgevaar Sander Bral

30 november 2018

10u51 0 Merksem Een man vecht voor zijn leven in het ziekenhuis na een aanrijding door een vrachtwagen in Merksem. Hij was aan het werk bij een bedrijventerrein wanneer een vrachtwagen achteruit kwam aangereden. Een aanrijding kon niet meer voorkomen worden.

Een man is vrijdagochtend levensgevaarlijk gewond geraakt terwijl hij aan het werk was aan een bedrijf op de Vaartkaai in het Antwerpse district Merksem. Volgens de lokale politie van Antwerpen reed een trucker plotseling achteruit met zijn vrachtwagen. Het slachtoffer zou nog geroepen hebben naar de bestuurder maar die kon niet meer op tijd stoppen. Het slachtoffer kwam onder de wielen van het gevaarte terecht. Hij moest bevrijd worden en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Collega’s van het slachtoffer waren getuige van het ongeval en zijn in shock. Ze worden bijgestaan door de dienst Slachtofferhulp van de lokale politie.