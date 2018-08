Liberalen pakken uit met zéér jonge top-5 30 augustus 2018

02u41 0 Merksem Open Vld trekt met heel wat jonge, nieuwe gezichten naar de kiezer in het district Merksem. Lijsttrekker en dus kandidaat-districtsburgemeester is Bavo De Mol (28). Ellen Van Mechelen (25), een architecte én achternicht van Kapels burgemeester Dirk Van Mechelen, staat op de tweede plaats.

Bavo De Mol draait al enkele jaren mee bij de liberalen. Hij werkte onder meer voor Annemie Turtelboom. De keuze voor een zeer jonge lijst is volgens hem een bewuste keuze. "Ik voel bij veel Merksemnaren dat ze hun hoop voor het district aan het kwijtraken zijn. Nochtans heeft Merksem veel te bieden. We hebben mensen in huis die de toekomst letterlijk kunnen vormgeven."





Opvallend is dat niet enkel kopvrouw Ellen Van Mechelen architecte en stedenbouwkundige is, maar ook het nummer 3 Bert Meuwis (33). Student vastgoed Dries Janssens (21) en jonge mama Kim El Baabouchi (25) maken de top-5 rond.





Voor de symbolische duw in de rug zorgt ouderdomsdeken Hugo Van Hombeeck (79). Hij hielp al campagne voeren voor de liberalen als achtjarige in 1946. (PHT)