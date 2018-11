Laaglandlaan krijgt extra parkeervakken NBA

08 november 2018

15u58 0

In de Laaglandlaan wordt ter hoogte van de woningen met huisnummer 289, 291 en 293 een parkeerstrook ingericht. Het fietspad in deze zone verschuift richting woningen. Er komen zes parkeerplaatsen bij. Het fietspad verschuift in deze zone richting woningen en wordt vernieuwd in beton. In de nieuwe parkeerstrook wordt dit plantseizoen (najaar 2018 - voorjaar 2019) een boom geplant. Er komen 2 nieuwe fietsstallingen. De werfzone loopt van de woning met huisnummer 277 tot aan de Volkstuinlei. De werken duren tot 21 december zodat de nieuwe aangelegde betonlaag voldoende tijd heeft om uit te harden. Tijdens de werken is er geen hinder voor doorgaand verkeer. Voor fietsers en voetgangers wordt er een tijdelijke gemengde doorgang voorzien langs de woningen.