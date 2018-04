Kruispunt Laarsebaan op de schop 05 april 2018

Als het weer het toelaat, begint Aquafin vandaag met rioleringswerken op het kruispunt Laarsebaan - Maantjessteenweg. De werken duren 1 tot 2 weken. De werken gebeuren in verschillende fasen. De Laarsebaan loopt dood op de werf. Op Maantjessteenweg is het kruispunt met Laarsebaan afgesloten. Doorgaand verkeer van Lambrechtshoekenlaan naar Ringlaan wordt omgeleid via de rijbaan aan de oneven zijde, waar tijdelijk dubbelrichtingsverkeer mogelijk is. Om het verkeer veilig naar de overzijde te kunnen geleiden, geldt op de middenberm plaatselijk een parkeerverbod. (ADA)