Koppel geslagen en gekneveld bij home invasion, pasgeboren kind ongedeerd Sander Bral

14 november 2018

16u03 0 Merksem Een koppel met baby is het slachtoffer geworden van een brutale overval. Het gezin kreeg vannacht in hun appartement in Antwerpen ongewenst bezoek van meerdere personen. De ouders werden geslagen en gekneveld. Het kindje van enkele maanden oud bleef ongedeerd. Het is nog niet duidelijk wat de overvallers konden stelen.

De feiten deden zich voor in een appartementsgebouw aan de Ringlaan in het Antwerpse district Merksem. De feiten kwamen aan het licht wanneer buren geroep hoorden in één van de appartementen. Een buurman trof het koppel gekneveld aan. Hun pasgeboren kind was ook nog in de woning aanwezig maar gelukkig ongedeerd. Volgens de slachtoffers drongen meerdere gemaskerde mannen zich rond twee uur vannacht binnen met een list. De bewoners werden meteen aangevallen en vastgebonden. De woning werd doorzocht maar het is niet duidelijk of er iets gestolen werd. De overvallers verdwenen nadien spoorloos. Het parket van Antwerpen onderzoekt de zaak. Het koppel werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Hun verwondingen zouden meevallen.