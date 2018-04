Kleuters duiken in ballenbad tijdens Buitenspeeldag 19 april 2018

02u37 0

In Merksem was het Runcvoortpark het decor voor de Buitenspeeldag. Kinderen van alle leeftijden konden er terecht om te genieten van het goede weer en attracties op maat. In Kleuterland beklommen de kleinsten op blote voeten een houten hindernisenparcours, doken ze in een ballenbad en vingen ze eendjes. Grotere speelvogels beleefden spannende avonturen op de Base Jump, de Slingerbal en de Bungeerun of gleden meters naar beneden op de Wild One Rollercoaster. Daarnaast was er ook ruimte voor zogenaoemde urban sports, met een workshop breakdance en freestyle footbal.





Er werden voetbalwedstrijden georganiseerd en initiates taekwondo en hapkido. (ADA)