Kinderdagverblijf Tierlantijn opent de deuren

Schepen Nabilla Ait Daoud was aanwezig op de opening, samen met de directeur van Tierlantijn, Inge Waterschoot, de directeur van OLO vzw, Jean-Pierre Van Baelen en Leen Stevens.

Vandaag verwelkomt het nieuwe kinderdagverblijf Tierlantijn in Merksem de eerste kindjes. Het is een inclusieve kinderopvang waar dus zowel kinderen met een beperking als kinderen zonder beperking welkom zijn. Tierlantijn behoort tot OLO vzw, een organisatie die kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking begeleidt, en buitengewoon onderwijs en inclusieve kinderopvang organiseert. Het kinderdagverblijf heeft plaats voor 32 kinderen tussen nul en drie jaar maar die leeftijd kan opgetrokken worden tot vijf jaar, afhankelijk van het kind. De stad Antwerpen heeft het pand voor tien jaar in concessie geschonken aan de vzw. Die termijn kan nog eens verlengd worden met vijf jaar. "Dankzij deze inspanning hebben we het tekort aan opvang in Merksem opnieuw een beetje kunnen wegwerken. De kinderopvang die hier voordien gevestigd was, is verhuisd naar het Rerum Novarum in Merksem met een extra capaciteit van 59 kinderen", vertelt schepen voor Kinderopvang Nabila Ait Daout (N-VA). Op dit moment zijn er nog plaatsen vrij in Tierlantijn. Alle informatie vind je op www.tierlantijn.be. (ADA)