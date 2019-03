Ketnet-vlogger Junes daagt jeugd uit om 15.000 boeken te lezen ADA

03 maart 2019



Van 1 tot 31 maart 2019 viert de Jeugdboekenmaand de vriendschap. Dit jaar dagen de bibliotheken samen met Ketnet-vlogger Junes de Antwerpse jeugd uit om samen 15.000 boeken te lezen tegen het einde van de Jeugdboekenmaand. Voor elk gelezen boek kunnen de kinderen een boekenvriendje maken en zo samen een slinger maken. Als ze samen 15.000 boekenvriendjes maken, winnen ze een gezamenlijke dansles van Junes op woensdag 3 april op het De Coninckplein. Schepen voor cultuur, Nabilla Ait Daoud, gaf het startschot en hing haar eerste boekenvriendje aan de slinger.

“Lezen is niet enkel fijn, maar ook enorm belangrijk voor de ontwikkeling van onze kinderen en jongeren. Het stimuleert de fantasie, de creativiteit en het inlevingsvermogen bij onze kinderen. Ik ben ook heel blij met het thema van dit jaar, want vriendschap is toch essentieel in ieders leven,” zegt Nabilla Ait Daoud, schepen voor cultuur.

De Antwerpse bibliotheken pakken tijdens de Jeugdboekenmaand opnieuw uit met heel wat activiteiten, een interactief ‘vriendenboekje’ en een lees-challenge. De hele maand maart zijn er workshops, voorleesuurtjes, auteurslezingen, bibliotheekspelen en speciale voorstellingen rond het thema vriendschap in alle Antwerpse bibliotheken. Via www.antwerpen.be/jeugdboekenmaand vinden kinderen en jongeren een overzicht van alle activiteiten en boekentips over het thema vriendschap in verschillende leeftijdscategorieën.

Op de Facebookpagina @jeugdboekenmaandantwerpen kan iedereen ook een foto of filmpje plaatsen van zijn favoriete boek en boekenvriendjes. Met het Jeugdboekenmaandfeest op 31 maart in Permeke en de tegenprestatie van Junes op 3 april - als de uitdaging gehaald wordt - wordt de leesmaand afgesloten.