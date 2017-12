Kerstfeest voor 350 armen en vluchtelingen 02u40 0 Foto Benoit De Freine Paul Merjanah, met rode trui, en zijn familie kwamen als vluchtelingen van Syrië naar ons land. Merksem De christelijke lekengemeenschap Sant'Egidio organiseerde op kerstdag in de Merksemse Sint-Bartholomeuskerk en het nabije chirolokaal de jaarlijkse kerstmaaltijd voor kansarmen, ouderen en nieuwkomers.

Een vijftig vrijwilligers leidden alles in goede banen. Op het menu: tomatenroomsoep, kalkoenmedaillon en chocomousse.





De Syrische familie van Paul Merjanah, een architect uit Aleppo, deelde een van de tafels. Hij moest twee jaar geleden zijn land ontvluchten, met zijn moeder. Later volgden zijn broer en zijn zus met haar vier kinderen.





Dankbaar

Paul praat al vrij goed Nederlands. "We zijn christenen. De oorlog heeft ons alles afgenomen: huis, job, familie en vrienden. Mijn vader en de man van mijn zus zijn omgekomen. We zijn België dankbaar. Terugkeren naar Syrië kan pas als de situatie er verbetert. Nu zou het onleefbaar zijn, ook omdat we katholiek zijn. Volgende maand kan ik misschien beginnen te werken voor de stad. Onze toekomst en hoop liggen nu vooral hier. Dit feest stelt ons in staat om samen toch Kerstmis te vieren." (PHT)