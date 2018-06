Jong geweld voor Merksemse Groen-lijst 09 juni 2018

Vijf kandidaten in de top 10 die nog 30 moeten worden, opvallend veel nieuwe gezichten dus op de Merksemse Groen-lijst.





Het is vanzelfsprekend Karin Staes (53) die de Groen-lijst zal trekken. Zij was de afgelopen legislatuur schepen voor Jeugd en dat zet zich nu wel opvallend verder in de lijst met maar liefst 5 kandidaten onder de 30.





Na Staes staat nieuw gezicht Sander Rottiers op de tweede plaats, amper 19 is de student communicatiewetenschappen. Niet de jongste op de Merksemse lijst, dat is chiroleider Witse Delanoeije met 18 lentes op plaats 9. Zita De Pauw (24) komt op plaats 3. Districtsraadslid Arben Gashi (27) op plaats 4, Kaat Bierque (20) vervolledigt de top 5 en raadslid, Lut Vergauwen (60) zal de lijst duwen.





Meer burgerparticipatie

Staes benadrukt opnieuw dat ze meer burgerparticipatie wil. Zelf was ze in Merksem ook de grondlegger van het wijkbudget waar elke wijk 15.000 euro kreeg om projecten uit te werken. "Wij willen op een andere manier aan politiek doen. Inwoners betrekken, nieuwe initiatieven ondersteunen, kansen bieden aan jongeren, mensen samen brengen."





Het is een publiek geheim dat Groen wel op een andere coalitie mikt komende bestuursperiode, Staes en N-VA-lijsttrekker Luc Bungeneers botsten geregeld de afgelopen jaren. Groen en sp.a trekken dit jaar apart naar de verkiezingen. (NBA)