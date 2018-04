Jong CD&V tekent extra groen voor district 18 april 2018

Jong CD&V Merksem wil dat het district Merksem sneller vergroent. "Waarom proberen we het Groen Hart dat diverse parken in het centrum met elkaar verbindt, niet uit te breiden richting de groene zone naast de Ring?", stelt Pieter De Cock voor.





Volgens de CD&V-jongeren heeft het bestuur zes jaar stilgezeten. De Cock: "Merksem verdient meer ambitie. Er is een inhaalbeweging nodig voor groen, mobiliteit en leefbaarheid. We hebben een uitvoerbaar plan getekend voor de volgende legislatuur. De centrumparken trekken we door tot het Distelhoekpark, dat door de architecten van de overkapping van de Ring in dat project wordt ingepast. Zo ontstaat een groene brug tussen Merksem en de Antwerpse wijk Luchtbal. Als we de centrumparken aansluiten op het Distelhoekpark, kunnen we twee straten als fiets- en wandelboulevard herinrichten."





Het voorstel van De Cock wordt alvast meegenomen in het verkiezingsprogramma van CD&V. (PHT)