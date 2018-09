Jeugdbendes vechten zelfs op hun proces TWAALF JONGEREN RISKEREN TOT TWEE JAAR CEL PATRICK LEFELON

06 september 2018

02u42 0 Merksem "Het gevecht aangaan om de eer van de bende te verdedigen, ik kan er weinig sympathie voor opbrengen", zei de Antwerpse procureur gisteren tegen de bende van het 'Park van Brasschaat' en de bende van Merksem. Twaalf jongeren staan terecht voor een vecht-en steekpartij. Zij riskeren tot 2 jaar cel. Tijdens de pauze gingen zij mekaar opnieuw te lijf.

Twaalf jongeren worden vervolgd voor een steekpartij op de Bredabaan op zondag 15 oktober 2017. Eén jaar na de feiten is de ruzie niet bijgelegd. De haat en nijd stond op hun gezichten te lezen. Tijdens een pauze gingen zij mekaar opnieuw te lijf en moest de politie tussenbeide komen. Het proces verliep verder in een gespannen sfeer.





Aan de steekpartij van 15 oktober 2017 waren enkele incidenten vooraf gegaan. De bende van Omid A. had een eitje te pellen met Roderique V.H. Hij had een kennis van een bendelid geslagen en was ook opgemerkt toen bendeleider Omid A. in 2016 in zijn been was geschoten. Dus kreeg Roderique V.H. die zondag rond 19u30 een rammelilng in het park van Brasschaat. De murw geslagen Roderique V.H. belde wenend naar zijn broer Axel: "De bende van Omid A. heeft mij aangepakt. Dit kunnen we niet laten gebeuren."





Axel V.H. vertrok onmiddellijk van thuis in Merksem, pikte een vriend op en reed naar Brasschaat. Onderweg belde hij zijn rivaal Omid A., de leider van de bende van het Park. "Dat is laf, met zes tegen één. Dit wil ik uitpraten." Volgens Omid A.. dreigde Axel binnen te vallen in het huis van zijn moeder op de Bredabaan.





Even later botsten de twee bendes op elkaar aan de parking van GB op de Bredabaan. Een buurtbewoner filmde de confrontatie. Wie wie uitdaagde, blijft onduidelijk.Omid A. beweert dat hij alleen maar op de Bredabaan was om zijn moeder te beschermen.





Bendeleider Axel V.H. kwam alleen maar zijn broer Roderique ophalen na de eerste vechtpartij. "Terwijl hij zijn ernstig gewonde broer van de rijbaan trekt, wordt Axel door vijf, zes mannen aangevallen en krijgt hij drie messteken in zijn zij", pleitte advocaat Bram De Man. Axel V.H. raakte zwaar gewond en was twee maanden werkonbekwaam.





Haat en nijd

Eén zaak raakte op het proces uitgeklaard. Nouredinne B. gaf toe dat hij had gestoken. "Mijn cliënt werd achtervolgd door Axel V.H. en zijn vrienden. Hij zag een mes op de grond liggen, raapte het op en stak om zich te verdedigen. Het ging allemaal heel snel. Hij had nooit de intentie om iemand te doden", pleitte advocaat Thibaud Delva voor Nouredinne B. De jongeman betoonde zijn spijt en zei dat hij voortaan een hardwerkende volwassene is.





Alle andere verdachten minimaliseerden hun rol in de vechtpartij tot "enkele slagen", ''één beenveeg" of " twee trappen tegen het hoofd."





De procureur vond dat iedereen een straf verdiende. De meeste jongens hebben al een verleden bij de jeugdrechter, of werden veroordeeld voor vechtpartijen of drugsfeiten. De procureur vorderde celstraffen van 2 jaar voor de meeste verdachten.





Over een maand velt de rechter zijn vonnis.