Jarig Bouckenborgh trakteert op vat bier en frietjes 02 maart 2018

02u30 0

Jeugdcentrum Bouckenborgh is het oudste van de acht jeugdcentra in Antwerpen en viert dit jaar zijn 35ste verjaardag. Dat wordt morgen gevierd met een extra feestelijke en uitgebreide editie van Remise, het maandelijkse feestje in het jeugdcentrum. Er wordt getrakteerd met een vat en frietjes.





Met Remise organiseren de vrijwilligers van JC Bouckenborgh elke eerste zaterdag van de maand een feestje voor de jeugd. Met een mix aan dansbare muziek door startende en ervaren dj's, gratis inkom en drankjes aan democratische prijzen, is het elke keer een succes. Elke maand wordt rond een specifiek thema gewerkt, wat iedere Remise uniek maakt. Om het 35-jarige bestaan van JC Bouckenborgh te vieren, gaat de Remise voor één keer door in beide zalen van het jeugdhuis en duurt het feestje tot 5 uur 's ochtends. (BJS)