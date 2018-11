Inbreker gepakt na klopjacht Sander Bral

28 november 2018

Een bewoner van de Van Praetlei in Merksem betrapte in de nacht van dinsdag op woensdag twee inbrekers in zijn tuin. Hij verwittigde onmiddellijk de politie. Er werd nazicht gedaan in de omgeving toen een bewoner van Meereigen de politie meldde dat hij twee verdachte personen opmerkte op een dak in de straat. De politie kon de twee verdachten aantreffen ter hoogte van De Biesen. Toen ze de politie in de gaten kregen, zetten ze het op een lopen en splitsten ze zich op. Een inspecteur kon één van de twee mannen na een korte spurt vatten. De man bleek in het bezit van verschillende juwelen en verblijft illegaal in ons land. De politie onderzoekt of de aangetroffen voorwerpen gelinkt kunnen worden aan eerdere inbraken in de buurt.