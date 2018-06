Inbraak in volkstuintjes 13 juni 2018

Aan de Fortsesteenweg in Merksem is gisteren vastgesteld dat inbrekers het gemunt hadden op minstens vier volkstuintjes. Eén van de grondbewerkers had de inbraak in de tuinhuisjes opgemerkt. Hij liet de politie komen om vaststellingen te doen. De buit is onbekend. (BSB)