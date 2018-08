Hoverboard in brand 16 augustus 2018

De hulpdiensten werden dinsdagnamiddag opgeroepen voor een brand in een woning aan Distelhoek. De brand is vermoedelijk begonnen aan de lader van een hoverboard. In de kamer waar het toestel aan het laden was, is er veel brandschade. De rest van het gelijkvloers liep vooral rookschade op. De woning was nog wel bewoonbaar. (VTT)