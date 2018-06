Honden vergiftigd in Runcvoort 28 juni 2018

In Merksem zijn op de hondenwei Runcvoort twee honden vergiftigd geraakt. Een van de honden zou overleden zijn en een ander kreeg een zuur over zich en raakte daarbij zwaargewond. De eigenaar van die laatste denkt dat het om kwaad opzet gaat.





Het gif of bijtend zuur zou gemengd geweest zijn met eten en in een zak aan een boom gehangen zijn. De eigenaars hebben klacht ingediend bij de politie en doen een oproep op Facebook om mee uit te kijken naar de dader. (NBA)